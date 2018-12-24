NHKM'den Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a destek açıklaması

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adliyeye götürülmesiyle ilgili 'AKP, korkuyu egemen kılıp toplumun tamamı gibi kültür sanat alanını da sindirmeyi ve boyun eğdirmeyi amaçlıyor fakat yanılıyor' açıklamasında bulundu.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adliyeye götürülmeleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

İki sanatçının bilinçli bir şekilde gözaltı görüntüsü verilerek adliyeye götürülmelerini toplumun tüm ileri kesimlerine verilmek istenen bir gözdağı olarak değerlendiren NHKM'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Tiyatro sanatçısı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir televizyon kanalında yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek bugün adliyeye götürüldü. İki sanatçının bilinçli bir şekilde 'gözaltı' görüntüsü verilerek 'Örgütlü Suçlar Bürosu'na götürülmeleri, iktidarın, toplumun tüm ilerici kesimlerine ve emekçilere vermek istediği gözdağından ayrı düşünülmemeli.

Kültür sanat alanını gericilik ve piyasacılıkla kuşatmayı, yıllardır önüne temel bir hedef olarak koyan AKP, korkuyu egemen kılıp toplumun tamamı gibi kültür sanat alanını da sindirmeyi ve boyun eğdirmeyi amaçlıyor fakat yanılıyor. NHKM olarak iki usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu karanlıktan ancak emekçilerin, aydınların, sanatçıların örgütlü ve kol kola mücadelesiyle çıkılabileceğinin altını çiziyoruz."