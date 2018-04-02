NHKM'de 'Tiyatro Aydınlatır' etkinlikleri

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, tiyatroları hedef alan AKP saldırılarına karşı Nisan ayı boyunca 'Tiyatro Aydınlatır' başlığıyla etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi son yıllarda tiyatroların üzerindeki artan baskılara, yasaklamalara ve sansür girişimlerine karşı Mart ayında “Karanlığa Karşı Yaşasın Tiyatro” başlığı altında tek kişilik oyunlara verdi. Tiyatro izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilen gösterimler Nisan ayında “Tiyatro Aydınlatır” başlığıyla devam edecek.

Nisan ayı boyunca devam edecek olan gösterimlerin programı şöyle:

3 Nisan Salı – Trom – Seyyar Sahne

4 Nisan Çarşamba – Kırkbir – Altkat Sanat

10 Nisan Salı – Taranta Babu – Oyun Sandalı

11 Nisan Çarşamba – Palto – Oyun İşleri

18 Nisan Çarşamba – Anlatılan Senin Hikâyendir – Levent Üzümcü

20 Nisan Cuma – Jean-Paul Marat – Praxis Perform

25 Nisan Çarşamba – Gölgeler – Oyun Sandalı

27 Nisan Cuma – Godot’yu Beklerken’i Beklerken – Asmalı Sahne