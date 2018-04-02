NHKM'de 'Tiyatro Aydınlatır' etkinlikleri

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi son yıllarda tiyatroların üzerindeki artan baskılara, yasaklamalara ve sansür girişimlerine karşı Mart ayında “Karanlığa Karşı Yaşasın Tiyatro” başlığı altında tek kişilik oyunlara verdi. Tiyatro izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilen gösterimler Nisan ayında “Tiyatro Aydınlatır” başlığıyla devam edecek.
Nisan ayı boyunca devam edecek olan gösterimlerin programı şöyle:
3 Nisan Salı – Trom – Seyyar Sahne
4 Nisan Çarşamba – Kırkbir – Altkat Sanat
10 Nisan Salı – Taranta Babu – Oyun Sandalı
11 Nisan Çarşamba – Palto – Oyun İşleri
18 Nisan Çarşamba – Anlatılan Senin Hikâyendir – Levent Üzümcü
20 Nisan Cuma – Jean-Paul Marat – Praxis Perform
25 Nisan Çarşamba – Gölgeler – Oyun Sandalı
27 Nisan Cuma – Godot’yu Beklerken’i Beklerken – Asmalı Sahne