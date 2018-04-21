NHKM'de bugün: Emperyalizm, Savaş ve Büyük Felaket

Türkiye Barış Komitesi'nce düzenlenen "Batış için: Emperyalizm, Savaş ve Büyük Felaketimiz" başlıklı söyleşi bugün saat 15.00'de Kadıköy NHKM'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Barış Komitesi, her ay düzenlediği barış söyleşilerine devam ediyor.

Bu ayki söyleşide, yüz yılı aşkın bir süre önce ülkemiz topraklarında yaşanan önemli acılardan biri, Ermenilerin yaşadığı trajedi ele alınacak.

Ermenicede Medz Yeğern (Büyük Felaket) olarak anılan bu olaylar, Çağdaş Sümer tarafından değerlendirilecek.

"Barış için: Emperyalizm, Savaş ve Büyük Felaketimiz" başlıklı söyleşi, 21 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 15.00'te Kadıköy'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.