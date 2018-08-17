NHKM sezonu 'İtaatsizler' ile açıyor: Bir saygı duruşu

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, yeni sezonu "İtaatsizler" oyunu ile açıyor.

Haluk Işık’ın yazdığı, Orhan Aydın’ın yönettiği müzikli oyun "İtaatsizler" 1 Eylül Cumartesi saat 21.00’de NHKM Bahçe’de izleyicilerle buluşuyor.

Oyunla ilgili olarak "Bir saygı duruşu" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

İnsanın insan olduğu yeri keşfedip, onu ışık ve umutla onurlandırdılar.

Dil ve yürekle, aşk ve itirazla süslediler.

Hiçbir zorunluk olmadan, onları kimse bunun için görevlendirmemişken, hayatı daha insani kılmak için, ömür kilimlerini bilimle, akılla, emekle, duyarlık ve inceliklerle dokuyup, tarihe ve coğrafyaya bir insanlık sofrası sundular.

Görmenin, işitmenin, bilmenin ve farkına varmanın kapılarını açtılar. Gerçeği yalan ve aldanışın zehirlerinden kurtarırken, şu güzelim dünyanın cübbeler, kubbeler, kasalar ve silahlar sayesinde değil, ancak ve ancak bunlara itiraz edip reddedenler sayesinde, daha yaşanır olabileceğini gösterdiler. Onlar itaatsizliklerini, büyük itirazlardan derlediler.

İnsanlık sözlüğüne barış, kardeşlik, eşitlik, demokrasi ve aydınlanmayı eklediler.

Onlar sayesinde ilkellik, cehalet, sömürü, baskı, savaş, sözlüklerde “Bir daha asla!” umuduyla tanımlandı.

Yalnızca tanımlamayla, şikâyetle, belirlemeyle yetinmediler. Bir kere yaşanacak ömürlerini, severek, bilerek, “Senin için ey insanlık!” diyerek “mümkün”ü gösterip, hayatlarıyla kanıtladılar.

Ne zaman adları geçse, egemenin ve sömürgenin titreme nöbetlerine kapılıp, korkunun batağında yer araması bundandır. İnsan, adıyla bile dünyayı sarsar mı? Onlar sarstı. İşte işleri, şiirleri, şarkıları, bir sözcüğü bile çürütülemeyen beyanları, bir ayak izi bile silinemeyen yürüyüşleri, ne kadar yaksan o kadar dirilen sesleri, yüzleri, gözleri…

İnsanlık, onlar sayesinde insan olduğunu biliyor.

Dünya, onlar sayesinde döndüğünü biliyor.

Bu ülke onları, bir anne gibi kalbinde saklıyor.

Unutmak, unutturmak kimin haddine?

Birini anmasan dağlar, denizler üstüne devrilir, o büyük hatır ve hatıralar senden hesap sorar.

Bunu bile bile yazdım. Adını anacaklarım, biri bile unutulamaz olanları anımsatsın istedim. Yoldaşlarım sayesinde izleyeceksiniz. Orhan Aydın, Metin Coşkun ve yeteneğini, emeğini ekleyen herkes ve bu çabayı bölüşecek olanlar, sizler… Hepinize selam olsun!

Bu oyun, bir saygı duruşudur.

Yeryüzü, ülkem, hayat ve ey insanlarım:

Ayağa kalkın, İTAATSİZLER geçiyor!