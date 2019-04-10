Netflix’in dizisi Atiye’nin setinde iş cinayeti

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde çalışan Hasan Karatay sette yaşanan iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi.

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi setinde iş cinayeti yaşandı. Set işçisi Hasan Karatay güvencesiz çalıştırıldı, alınmayan iş güvenliği önlemleri sonucu yaşanan iş kazasında yaşamını yitirdi.

Sinema Televizyon Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sinema Televizyon Sendikası 06.04.2019 tarihinde OG Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Atiye (The Gift) isimli Netflix dizisinin setinde çalıştığı sırada, ağır ihmal sonucu merdivenden düşüp ağır yaralanan ve bir süredir yoğun bakımda olan meslektaşımız set işçisi Hasan Karatay vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Hasan Karatay'ın sette ambulans ve iş güvenliği uzmanı olmaksızın sigortasız çalıştırıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. İş cinayetleri kader değildir. "Tehlikeli" sınıfta yer alan sette, yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığı ve yapım şirketinin kusurlu olduğu açıktır.

Setlerde ölmek istemiyoruz!

Yanan bu acı olayı yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."