Nâzım'ın mezarı başında tepki çeken sözler

Nâzım Hikmet'in ölüm yıldönümünde Moskova'da Rus Türk İşadamları Birliği'nin düzenlediği anmada organizasyon başkanının 'Nâzım komünistti ama yaşasaydı bizim gibi zamana ayak uydururdu' sözleri tepkilere neden oldu.

Rus Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) organizasyonuyla Moskova’daki Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan Nâzım Hikmet’i anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye’den gelen sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nazım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Törende konuşma yapan organizasyon komitesi başkanının sözleriyse sosyal medyada tepkiye neden oldu. Zafer Cömert’in Twitter hesabından duyurduğuna göre organizasyon komitesi başkanı “Nâzım komünistti ve ben de komünisttim ama şimdi iş adamıyım ve Nâzım yaşasaydı biz gibi zaman ayak uydururdu” dedi.

Cömert, Twitter’da “Nâzım’ı Nâzım’ı bilmeyenler anıyor, yazık” yorumunda bulunurken, bir Twitter kullanıcısı da komite başkanının “yaşasaydı zamana ayak uydururdu” sözlerine tepki gösterdi ve şairin 61 yaşında yaşamını yitirdiğini ve ölünceye dek komünist olduğunu hatırlattı.

Rus Türk İşadamları Derneği’nin organizasyonu akşam Sıla konseriyle devam edecek.