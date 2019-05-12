Nâzım Hikmet yasağına skandal savunma: Amasyalının kafasını karıştırmaya gerek yok

Nâzım Hikmet’in 'Taranta Babu' adlı tiyatro eserini 'politik' olduğu gerekçesiyle engelleyen MHP'li Amasya belediye başkanı Mehmet Sarı, gelen tepkiler karşısında kendisini 'Amasyalının kafasını karıştırmaya gerek yok' sözleri ile savundu.

Nâzım Hikmet’in "Taranta Babu" eserini "politik" bularak tiyatro oyununun gösterimini engelleyen MHP'li Amasya belediye başkanı, olayın ardından gelen tepkiler karşısında kendisini “Amasyalının kafasını karıştırmaya gerek yok” sözleri ile savundu.

Amasya belediye başkanı Mehmet Sarı, engelleme kararına yönelik tepkiler üzerine "Yoksa ki ben Nâzım Hikmet’ten kocunmam. Ama şu dönemde, ramazan ayı, burası Amasya, yok faşizm, kominizm, bunlar modası geçmiş, kalkıp da ramazan ayında Amasyalının kafasını bulandırmaya gerek yok" açıklamasında bulundu.

Ankara, İzmir, Bursa, Bergama, Mudanya, Bandırma ve daha pek çok yerde sahnelenen oyun MHP’li belediye başkanının "ideolojisine" uygun bulunmadığı için seyirci ile buluşması keyfi bir biçimde engellenmişti.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen, Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen "Taranta Babu" oyunu, İtalyan faşisti Mussolini İtalya’sında bir diktatörün yönetimi altındaki ülkede yaşayan ve kurşuna dizilen bir delikanlının eşine yazdığı mektuplar üzerinden faşizmi hicvediyor.