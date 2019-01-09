Nâzım Hikmet 117'inci yaşında anılıyor: İzmir, Adana, İstanbul, Ankara'da...

Komünist şair Nâzım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında İzmir, Adana, İstanbul ve Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde (NHKM) anılacak.

Anma etkinlikleri öncesinde NHKM tarafından bir çağrı metni ve videosu yayınlandı.

Nâzım Hikmet'i anmak için etkinlikler dizisinin takvimi şöyle açıklandı:

Etkinliklerin tanıtım için hazırlanan video şöyle:

'BU MEMLEKET BİZİM'

Anma etkinliklerine yapılan çağrıda da şöyle denildi:

“Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim…”

Nâzım Hikmet 117 yaşına giriyor.

Nâzım’ın 117. yaşını, onu insanlığın en büyük şairlerinden biri yapan, memleketine saldığı derin kökleri besleyip onu yücelten sınıfıyla birlikte kutlayacağız. Tüm yaşamı boyunca Nâzım, o çarpıcı heyecanı ve umuduyla, emekçilerin safında yerini aldı. Onların tüm insanlığı kurtaracağına inandı ve onlar için yazdı. Emekçilerin gözünden baktı tüm dünyaya, insanlığa, memleketine… Nasıl ki Nâzım tüm insanlığın kurtulacağı güzel günlerin ufkuna bakarak söylediyse sözünü, biz de Nâzım’la kol kola yürüyeceğiz gericiliğin, yağmanın ve talanın, yani karanlığın üzerine.

Yalancıların, hırsızların, yağmacıların değil.

BU MEMLEKET BİZİM!