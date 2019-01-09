Nâzım Hikmet 117'inci yaşında anılıyor: İzmir, Adana, İstanbul, Ankara'da...

Komünist şair Nâzım Hikmet, 117'inci yaşında İzmir, Adana, İstanbul ve Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak.
Çarşamba, 09 Ocak 2019 15:53

Komünist şair Nâzım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında İzmir, Adana, İstanbul ve Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde (NHKM) anılacak. 

Anma etkinlikleri öncesinde NHKM tarafından bir çağrı metni ve videosu yayınlandı. 

Nâzım Hikmet'i anmak için etkinlikler dizisinin takvimi şöyle açıklandı: 

  • İZMİR NHKM KONAK HALK SAHNESİ: 12 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de (Gün boyu etkinlikler) 
  • ADANA NHKM: 13 Ocak Pazar günü saat 14.00'de 
  • İSTANBUL SES TİYATROSU: 13 Ocak Pazar saat 16.00'da
  • ANKARA NHKM: 15 Ocak Salı saat 20.00'de 

Etkinliklerin tanıtım için hazırlanan video şöyle: 

'BU MEMLEKET BİZİM'

Anma etkinliklerine yapılan çağrıda da şöyle denildi: 

“Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim…”

Nâzım Hikmet 117 yaşına giriyor.

Nâzım’ın 117. yaşını, onu insanlığın en büyük şairlerinden biri yapan, memleketine saldığı derin kökleri besleyip onu yücelten sınıfıyla birlikte kutlayacağız. Tüm yaşamı boyunca Nâzım, o çarpıcı heyecanı ve umuduyla, emekçilerin safında yerini aldı. Onların tüm insanlığı kurtaracağına inandı ve onlar için yazdı. Emekçilerin gözünden baktı tüm dünyaya, insanlığa, memleketine… Nasıl ki Nâzım tüm insanlığın kurtulacağı güzel günlerin ufkuna bakarak söylediyse sözünü, biz de Nâzım’la kol kola yürüyeceğiz gericiliğin, yağmanın ve talanın, yani karanlığın üzerine.

Yalancıların, hırsızların, yağmacıların değil. 

BU MEMLEKET BİZİM!

 