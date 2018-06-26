MSGSÜ Rektörü'nden konservatuar önünde basın açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yakın olması "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gündeme gelen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı binası önünde Rektörlük tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yalçın Karayağız, senato üyeleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında alınan kararın hükümsüz olduğu vurgulandı.

Karayağız'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bize yer gösterilmeden, 6 yaşından 25 yaşına kadar eğitim verilen kurumumuzun Beşiktaş'taki binadan tahliyesi istendi. Tahliyeyi TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı istiyor. Milli Saraylar binanın mülk sahibi değil. Tahliyeyi yalnızca Maliye Bakanlığı geçerli nedenler göstererek dava ettikten sonra isteyebilir. Hakkımızda Maliye Bakanlığı tarafından açılmış hiçbir dava yok.

Ayrıca bizim buradan çıkabilmemiz için öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar için kabul görebilecek bir yer gösterilmesi gerekirdi. Milli Sarayların böyle bir yetkisi yok zaten ancak yetkili kurumlar, siyasiler de yapmadı bunu. Biz onlara yer önerisiyle gittik. Yolun hemen karşısında bulunan Jandarma Bölge Komutanlığından yada Nişantaşı'nda bir binanın bize tahsis edilmesini istedik. O da yetmedi Ulus'ta bir arazi istedik. 1.5 yıldır görüşmediğim kimse kalmadı. Biz şehir merkezinde, ulaşımın kolay olduğu ve çocukların hem çocukluklarını yaşayabilecekleri hem de sanat eğitimlerini alabilecekleri bir yer istedik. Şehir dışına, dağ başına gitmeyeceğiz. Bu istediklerimizi almadan binadan tahliyemiz söz konusu olamaz"

