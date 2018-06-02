Moda’da ‘Şiir Söyleyen Resimler’ sergisi

Nâzım Hikmet’in ölümünün 56. yılında Moda Galeri Pasaj sıradışı bir sergi düzenliyor. Yağlıboya, suluboya, karakalem ve karışık tekniklerle çalışan sanatçıların Nâzım Hikmet resimleri cep telefonuna yüklenen bir programla şiir dinletisi de sunuyor.
'Ben Nâzım Hikmet, Şiir Söyleyen Resimler' adlı sergide izleyiciler cep telefonlarını resimlere yönelttiklerinde Nâzım Hikmet’in kendi sesinden şiirlerini dinleyebilecekler.
Moda Şair Latifi Sokak 27 A’da yarın (3 Haziran) saat 17.00’de yapılacak açılış kokteyliyle başlayacak sergide şu sanatçılar yer alıyor: Ercan Akyol, Belgin Babür, Tuğrul Çutsay, Atilla Kaan Dinç, Güner Dülay, Nevra Müftüoğlu, Selçuk Özel, Serdar Şencan, Zafer Temoçin.
Sergi 10 Haziran’a dek açık kalacak.