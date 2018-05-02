Mimarlar, kent mücadelesini konu alan 'Ev Kira Semt Bizim' filmini izledi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri, 27 Nisan'da vizyona giren ve kent mücadelesini konu alan 'Ev Kira Semt Bizim' filmini birlikte izledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür- Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK) üyelerinin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelikte etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri merakla beklenen ve 27 Nisan'da vizyona giren "Ev Kira Semt Bizim" filmini Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda kendilerine ayrılan salonda izledi.

Kent mücadelesini konu alan filmi, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu ve Namık Kemal Kaya üyelerle birlikte izledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri ve üyelerinin film sonrası yaptıkları değerlendirmede, kentsel dönüşüm, yersizleştirme ve kent mücadelesine yönelik önemli mesajlar veren filmin, kente sahip çıkma bilincini samimi bir dille seyircisine aktarıldığı dile getirildi.

Kent mücadelesi ve kentsel sorun alanlarının olduğu bölgelerde filmin seyirci ile buluşturulmasının altının çizildiği değerlendirmede, kentsel mücadelenin sanatsal yansımalarının desteklenmesi gerektiği ifade edilerek, herkes “Ev kira Semt Bizim “ filmini izlemeye davet edildi.