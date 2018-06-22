Mimar Sinan'a konservatuar yanıtı: Her şey hukuki

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, MSGSÜ Rektörü'nün İstanbul Devlet Konservatuarı'nın bulunduğu binadan çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi, "kararın hukuki olduğunu" iddia etti.

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

"Mimar Sinan Üniversitesi tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur" ifadeleriyle başlayan açıklamada, binanın tarihi dokusunun kullanımdan dolayı bozulduğu ve tahliye kararının hukuka uygun olduğu iddia edildi.

Üniversite yönetiminin suçlandığı ve basında yer bulan iddialara yanıt verilen açıklamada, herhangi bir yer göstermeksizin tahliyenin kapatmak anlamına geldiği iddiasına yanıt verilmezken, Başbakanlık Ofisi'nin yer aldığı bina da dahil olmak üzere kullanıma tahsis edilen bütün tarihi binaların doğal olarak orijinal dokusunun aşınmaya uğrayabileceği gerçeğine değinilmedi.

'KULLANIMDAN DOLAYI ZARAR GÖRDÜ' İDDİASI

Açıklamada, TBMM envanterinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair binaların kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisinin hukuken TBMM Başkanlık Divanına ait olduğu vurgulandı.

Hukukun verdiği yetkinin kamu yararı doğrultusunda ve yargının denetimi doğrultusunda kullanılması gerekliliğinin göz ardı edildiği açıklamada, "Dolmabahçe Sarayı'nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından kullanılan Baltacılar Dairesi'nin tahsisi de, TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM Başkanlık Divanının bu kararı 20.04.2017 tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tahliye edilmesi istenmiştir" dendi.

'TAHLİYENİN HUKUKSUZ OLDUĞU İDDİASI GERÇEK DIŞI'

Açıklama şu şekilde devam etti:

"19.07.2017 tarihinde Baltacılar Dairesinin tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar tamamiyle gerçek dışıdır"

'KORUMAK TBMM'NİN GÖREVİDİR'

"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dahil olmak üzere diğer kurumlara geçici olarak tahsis edilmiş tarihi miras ve eserleri en doğru şekilde korumak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Bu meyanda daha önce tahliye edilmiş bulunan Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye işleminin ardından, restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır."

'ÜNİVERSİTE DİYALOG ÇABALARINA OLUMLU YANIT VERMEDİ'

"Bir yıldan fazla süredir devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır. Netice olarak mezkur üniversite rektörlüğünün beyanların hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur"