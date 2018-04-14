Milos Forman yaşamını yitirdi

'Guguk Kuşu', 'Amadeus', ‘Goya’nın Hayaletleri’ ve 'Hair' gibi birçok filmin yönetmeni Milos Forman 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Çekoslovak göçmeni ABD'li film yönetmeni Milos Forman 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Forman, 1975'te çektiği Guguk Kuşu ve 1984'te yönettiği Amadeus filmleriyle En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'nü almış, Skandalın Adı Larry Flynt filmiyle de bu ödüle aday gösterilmişti.

Milos Forman 1951-1956 yılları arasında Prag'daki Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi ile Film Akademisinde (FAMU) eğitim gördü. Forman'ın ilk filmleri olan Černý Petr (Maça Ası) ve Konkurs Çekoslavak sinemasında bir devrim olarak nitelendi. 1968’de Çekoslavakya’yı terk eden Forman, 1975 yılında ABD vatandaşlığına geçti.

1932’de doğan Milos Forman’ın annesi ve üvey babası Nazilerin toplama kamplarında yaşamlarını yitirmişti.