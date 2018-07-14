Milli Kütüphane kuruluş kanunu iptal edildi: Türkiye'nin belleği yok ediliyor

Tam 72 yıl önce kurulan ve 'Türkiye'nin belleği' olarak anılan Milli Kütüphane artık yok. 703 sayılı KHK ile Milli Kütüphane'nin kuruluş kanunu iptal edildi. Kütüphanenin ve içindeki 3 milyon eserin ne olacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadı.

Tam 72 yıl önce kurulan ve "Türkiye'nin belleği" olarak anılan Milli Kütüphane de artık yok.

703 saylı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Milli Kütüphanenin kuruluş kanunu iptal edildi. Kütüphanenin ve içindeki 3 milyon eserin ne olacağına ilişkin bir düzenleme de yapılmadı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Milli Kütüphaneyi de yok ettiler, ülkenin hafızasında önemli bir geçmişe sahip bir kuruluşu ortadan kaldırdılar. Türkiye şu an dünyada milli kütüphanesi olmayan tek ülkedir" dedi.

CHP’li vekil Atila Sertel, haber merkezlerine gönderdiği yazılı açıklamada, “Milli Kütüphaneyi güçlendirmek yerine onu yok ettiler, millilikten ve yerlilikten dem vuranların ilk icraatlarından biri Milli Kütüphane’yi yok etmek oldu. Milli Kütüphane hukuken yok edildi, tüzel kişiliği ortadan kaldırıldı, lağvedildi, yeniden de teşkilatlandırılmadı. Görevlerinin bir kısmı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne verildi. Milli Kütüphane Başkanlığı’nın şu an itibarıyla konumu küçük bir halk kütüphanesinden bile kötü durumdadır” diye konuştu.

Milli Kütüphane Başkanlığı’nın merkez teşkilatı Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan daha küçük olan bir genel müdürlük altında sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Sertel, ülkenin göz bebeği kurumun halk kütüphanelerinden daha kötü konuma düşürüldüğünü dile getirdi.

1948'DEN BERİ HALKA AÇIK

Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde küçük bir büroda başlatıldı ve kısa bir süre içinde 8 bin eseri içeren koleksiyon oluşturuldu. Bir yıl sonra eser sayısı 60 bine çıktı ve 16 Ağustos 1948’de halka açıldı. Milli Kütüphane 29 Mart 1950’de kabul edilen kuruluş kanunu ile yasal kimlik kazandı. 5 Ağustos 1983’te yeni binasında kullanıcılarına hizmet vermeye başladı ve yasası iptal edilene kadar da Bahçelievler’de bulunan bu binada kaldı.

3 MİLYONA ESER BULUNUYOR

Milli Kütüphane'de halen 3 milyona yakın eser bulunuyor. Bunlardan 55 bini eski harfli Türkçe kitap, 26 bini de el yazması kitap. Ünlü ressamların orijinal tabloları, taş plaklar, fotoğraf, pul, para, afiş ve mikrofilm gibi görsel-işitsel materyaller de bulunuyor.