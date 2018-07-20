Mayakovski 125. yaş gününde İstanbul NHKM’de anıldı

Şair Mayakovski’nin 125. yaşı İstanbul NHKM'de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.
Kadıköy NHKM’de düzenlenen etkinlikte açış konuşmasını Türkiye Yazarlar Sendikası başkanı Mustafa Köz yaptı. Mustafa Köz konuşmasında Dünya Şiir Hareketi ile bilgi verdi ve “Halka Dönüş” bildirisini okudu.
Mayakovski’nin yaşamı ve üretimleri hakkında konuşan Köz, şairin insanlık için değerini vurguladı.
Sokakların şairi, devrim şairi olarak nitelediği Mayakovski’nin fütürizm üzerinden gerçeğe ulaşımını değerlendirdi. İnsanlığın umuda gereksinimi olduğunu söyleyen Mustafa Köz, Mayakovski şiirlerindeki umut temasını vurguladı.
Etkinlikte Salih Bolat, Metin Coşkun, Turgay Fişekçi ve Ayten Mutlu Mayakovski şiirleri okudular.
Etkinlik Ekrem Ataer ve koro dostlarının türküleri ile son buldu.