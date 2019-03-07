Marmara Üni̇versi̇tesi̇ öğrenci̇leri̇nden tepki̇: Geri̇ci̇li̇k dışarı sanat içeri̇

#ModelsizOlmaz sloganıyla i̇mza kampanyası başlatan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ bugün okul önünde sanatçı Orhan Aydın’ın da katıldığı bi̇r basın açıklaması gerçekleştirdi̇.

Geçtiğimiz yıl müzik ve cam bölümlerine öğrenci alımlarının durdurulduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenciler canlı model uygulamasına yapılan ödeneğin de kesilmesiyle birlikte önceki gün bir imza kampanyası başlatmışlardı. Bugün de Güzel Sanatlar Fakültesi’nin önünde sanatçı Orhan Aydın’ın da katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Öğrenciler konuşmayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek açtılar ve sadece eğitim haklarını geri almak istediklerini vurgulayarak sözü Orhan Aydın’a bıraktılar.

Sanat eğitimine ayrılan bütçe ile imam hatiplere ayrılan bütçenin arasındaki büyük farka dikkat çeken Orhan Aydın: “Siz burada yalnızca kendi eğitim hakkınızı değil modellik yapan emekçilerin iş hakkını da savunuyoruz” dedi ve öğrencileri yalnız bırakmayacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Arkadaşları adına son konuşmayı yapan bir öğrenci “Ülkemizin böylesine gericileştirildiği bir dönemde aydınlanma ateşi namına ufak bir kibrit çöpü dahi olsa bu fakültede biz yakıyoruz dedik bugün. Toplumların tarihinin değişiminin toplumsal değişmelerin mutfağında bizler öğrenciyiz, bizler toplumsal değişimin dinamiklerinin yaratıcılarıyız, arkadaşalar. Sanatçı hiç boyun eğer mi? Eğmez. Boyun eğmeyeceğimizi bugün burada gösterdik gelen herkesin eline ayağına sağlık” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.