'Mahallemizin Sergisi': Resimlerle Kadıköy Moda…

Kadıköy Moda’nın öne çıkan unsurlarını konu alan ‘Mahallemizin Sergisi’ 2 Şubat’ta açılıyor.

Moda semti denince akla gelen unsurların anlatıldığı ‘Mahallemizin Sergisi’ 2 Şubat’ta Galeri Pasaj’da açılıyor. Resimlerde semtte öne çıkan opera binası, kiliseler gibi pek çok mekan ve unsur yer alıyor.

Sulu boya, yağlı boya gibi karma tekniklerin bir arada kullanıldığı sergi, 2 Şubat saat 17.00’de düzenlenecek kokteylle başlayacak.

Güner Dölay, Selçuk Özel, Sevda Güçlü, Tuğrul Çutsay, Fatih Sarmanlı, Ümit Gezgin ve Şerif Dino’nun resimlerinin yer aldığı serginin kapıları 15 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.