Levent Üzümcü'den Oyuncular Sendikası'na 'sarı sendika' tepkisi

'Anlatılan Senin Hikayendir' adlı oyununun yasaklanmasına tepkisiz kalan Oyuncular Sendikası'nı eleştiren Levent Üzümcü, 'Bir tür amacından uzaklaşmış sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar' dedi.

“Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyununu sahnelemesi engellenen Levent Üzümcü, tepkisiz kalan Oyuncular Sendikası'nı eleştirdi. Üzümcü, “Bir tür amacından uzaklaşmış sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar” dedi.

Levent Üzümcü'nün “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyununun 3 Aralık'ta Çoruh Üniversitesi'ndeki gösterimi valilikçe iptal edilmiş, 10 Ocak'ta da İskenderun'da gösterilmesi planlanan oyunu iptal edilmişti. Üzümcü oyununun yasaklanmasına tepki göstermeyen Oyuncular Sendikası'ndan istifa ettiğini açıklamıştı.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Üzümcü, bir baskı ülkesi kurulmaya çalışıldığını, adaletsizliğe karşı çıkan her kesimin bir şekilde ya yok edildiğini ya da bir şeylere mecbur bırakıldığını belirtti.

Oyuncular Sendikası'nın kuruluş değerlerinden uzaklaştığını söyleyen Üzümcü, "Bizim sendikayı kurma amacımız çalışma şartlarımızın iyileşmesi ve aynı zamanda çalışma statümüzün ve yapımcılarla olan çalışma ilişkimizin bir sigortalı işçi statüsüne evrilmesiydi. Bunun için çalışma yürüten ilk başkanımız Mehmet Ali Alabora'ydı. Ardından Meltem Cumbul ile süreç devam etti. Bunları düzeltmek için hep çabaladık" dedi.

Yeni yönetim kurulunun neredeyse çoğunun dizilerde ve filmlerde oynadığını söyleyen Üzümcü, istifa kararının nedenlerini şöyle açıkladı:

"Bize yapılan haksızlıklar karşısında sendikanın yapması gereken oraya gidip, bize verilen sahnenin neden ve kim tarafından engellendiğini bulup, bunun önüne geçip bir alternatif üretmesidir. Bizim sendikayı kurmaktaki amacımız buydu ama bana yapılan haksızlık ya da bir başka arkadaşımıza yapılan haksızlık ile ilgili en ufak bir açıklamada dahi bulunmuyorlar. Ben istifa edeceğimi açıkladıktan sonra bir açıklama yaptılar. 'Kendi çapında açıklamalar yapmıştır. Tiyatrolar kapanmasın, seyirciler tiyatroya gitsin gibisinden' açıklamalar yaptılar. Bu ilginç bir durumdur. Bir tür amacından uzaklaşmış sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar."

'YA BİZDENSİN YA EKMEĞİNLE OYNARIZ'

Aslında yasaklananın "Anlatılan senin hikayendir" oyunu değil, Levent Üzümcü'nün kendisi olduğunu söyleyen oyuncu, "Buradaki durum başkadır 'Levent Üzümcü para kazanmasın, mesleğini yapmasın' şeklindedir. En iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. İnsanın ekmeğiyle oynuyorlar. 'Ya bizdensin ya da ekmeğinle oynarız' demeye getiriyorlar" dedi.

Sistem ve rejim böyle devam ettikçe Türkiye'de doğruyu söyleyen, gerçeğin peşinden giden, onurlu, aklı, fikri ve vicdanı hür olan insanların her zaman gadre uğrayacaklarını ifade eden Üzümcü, talebinin adalet olduğunu vurguladı.