Leonardo da Vinci'nin bir sırrı daha çözüldü

Mayıs ayında 500. ölüm yıldönümü vesilesiyle anma etkinlikleri planlanan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'yle ilgili bir sorunun daha yanıtı bulundu.

Leonardo da Vinci'nin erken dönem çizimlerinden biri üzerinde yapılan detaylı çalışmalar Rönesans sanatçısının her iki eliyle de rahatlıkla çalışabildiğini kesin olarak kanıtladı.

Da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü yaklaşırken sağlak mı yoksa solak mı olduğu konusu da açıklığa kavuşmuş oldu.

Leonardo'nun ilk bilinen çizimi olan “Manzara” adlı eser, Floransa'da bulunan Uffizi Galerisi'nde teknolojik bir analize tabi tutuldu.

Eser, Arno Nehri Vadisi'ni ve Floransa'nın hemen dışında bulunan Montelupo Kalesi'ni resmediyor. Kızılötesi ışın sayesinde resmin arka tarafında daha önce bilinmeyen manzara çizimleri keşfedildi.

Her iki çizimde diğerinin tersi yönünde yazılmış birer elyazısının yer aldığı görüldü.





Leonardo'ya dair bu çalışmaların usta sanatçının ölümünün 500. yıldönümü yaklaşırken sonuçlanması da memnuniyet yarattı. Avrupa'da bulunan müzeler, Mona Lisa gibi bir dizi başyapıtı bulunan sanatçının ölüm yıldönümünü anmak için sergi ve etkinlikler düzenliyor.