Leonardo Da Vinci ambideksterdi

Rönesans dehası Leonardo Da Vinci, her iki eliyle de yazıyor ve çizim yapabiliyordu.

Floransa'daki Uffizi Galerisi'ndeki araştırmacılar, Rönesans dehası Leonardo Da Vinci'nin ambidekster olduğunu, her iki eliyle de yazabildiğini ve resim yapabildiğini kanıtladılar.

Müzenin araştırma ve restorasyon enstitüsü, Da Vinci'nin 21 yaşındayken yaptığı, 1473 tarihli en eski eseri olduğuna inanılan "Manzara" adlı çizimini analiz ederek Da Vinci'nin iki elli olduğunu doğruladı. İki ellilik, sağ veya sol elini, biri dominant olmadan kullanabilme anlamına geliyor.

Arka planda Floransa ve Montelupo kalesinden akan Arno nehrinin çiziminde, biri arkada, diğeri önde soldan sağa yazılı olmak üzere iki el yazısıyla yazılmış metinler var. Araştırmacılar, bu metinlere bakarak birinin sağ diğerinin ise sol elle yazıldığını belirtti.

Sanat tarihçisi Cecilia Frosinini; "Leonardo solak doğdu, ancak sağ elini kullanmak için çok erken yaşta yeniden eğitilmişti" dedi.

Frosinini;; “Bu çizimdeki yazılar da dahil olmak üzere, el yazısı gözlemlendiğinde, bir sağ elli olarak yazısı hem geliştirilmiş hem de iyi şekillendirilmiş. Leonardo kesinlikle sağ elini kullanabiliyordu" dedi.

Araştırma, Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı kapsamında açılacak bir serginin parçası olarak, bahsi geçen çizimin Leonardo'nun doğum yerine gönderilmesinden hemen önce tamamlandı.

1452'de Vinci komünündeki Anchiano köyünde Da Vinci, 1519'da Fransa'da yaşamını yitirdi.