La Scala Operası, Suudi Arabistan'dan aldığı 3 milyon avroyu iade edecek

İtalya’da La Scala operası Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı’yla yaptığı anlaşmayı tepkiler üzerine iptal etti. Opera halihazırda aldığı 3 milyon avroyu Suudi Arabistan’a iade edecek.

İtalya’nın Milano kentindeki La Scala operası tepkilerin üzerine Suudi Arabistan’la yaptığı anlaşmayı iptal etti. Opera Suudilerden aldığı 3 milyon avroyu geri vereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan yetkilileriyle opera binasının finansmanı için yapılan anlaşma, Suudi Arabistan Kültür Bakanı’nın operanın yönetim kurulunda yer almasını da öngörüyordu.

Geçen Ekim ayında Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından yapılan anlaşma İtalya’da tepkilere yol açmıştı.

Tepkiler üzerine aynı zamanda Milano Belediye Başkanı da olan opera binası başkanı Giuseppe Sala dün gazetecilere yaptığı açıklamada “Oybirliğiyle parayı iade etmeye karar verdik” dedi.

Sala konuyla ilgili bugün bir toplantı yapacaklarını ve “işbirliği için başka fırsatlar olup olmadığını” ele alacaklarını ifade etti.

Sala’nın iade edeceklerini açıkladığı 3 milyon avro, Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile varılan toplam 15 milyon avroluk 5 yıllık ortaklık anlaşmasının bir parçası olarak operaya verilmişti.

BBC’nin haberine göre sözkonusu anlaşma hükümetteki Lig Partisi üyelerinin de içinde bulunduğu geniş bir kesimin tepkisine yol açmıştı.

Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de operayı anlaşmayı iptal etmeye çağırmıştı.

Lig Partili Lombardiya Valisi ise Suudi yetkililerle görüşmeleri yürüten operanın sanat yönetmeni Alexander Pereira'nın görevden alınmasını talep etmişti.