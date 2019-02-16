Kültür Bakanlığı, Ressam Şefik Bursalı Müzesi'ni kapattı: Galeri olarak kullanılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 aydır tamirat-tadilat bahanesiyle kapalı tuttuğu Ressam Şefik Bursalı Müzeevi'ni tamamen kapattı. Mekan şu an galeri olarak kullanılıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Mithat Efendi Sokakta bulunan Ressam Şefik Bursalı Müzeevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatıldı. Mekan galeri olarak kullanılmaya başlandı.

Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden olan Prof. Şefik Bursalı, 71 resmini, hat eserlerini, Çankaya'daki evini ve özel eşyalarını, müze olarak korunması şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. 20 yıldır aktif bir müze olarak hizmet veren Şefik Bursalı Müzeevi, sözleşmeler ve mahkeme kararlarıyla hukuki bir statü kazanmıştı.

Tüm resmi işlemleri ve hukuki bağlayıcılığı hiçe sayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, önce tamirat-tadilat bahanesiyle müzeevini 11 ay kapalı tuttu, sonra da "sanat galerisi" statüsüne dönüştürdü. Oysa Şefik Bursalı, evini, eserlerini ve eşyalarını müze konumunda korunması şartıyla bağışlamıştı.

Şefik Bursalı Müzeevi'nin müze olmaktan çıkarılıp sanat galerisine dönüştürülmesine sanat camiasından da tepki yağdı.