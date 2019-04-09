Kültür Bakanlığı film desteklerinde aslan payı AKP’lilere

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu uzun metrajlı kurgu film yapım projelerine desteklerini açıkladı. Aslan payı AKP’ye yakın isimlere verilirken, hükümete desteğini her fırsatta dile getiren Semih Kaplanoğlu’nun yapım şirketinin projesi 1 milyon 200 bin lira destek aldı.

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu, 2019 yılında desteklenmesi uygun bulunan uzun metrajlı kurgu film yapım projelerini açıkladı.

Aslan payının AKP’ye yakın şirketlere verildiği desteklerden en yüksek ikinci destek hükümete yakın sinemacılardan Semih Kaplanoğlu’na ait Kaplan Film’in 'Aslı' adlı projesine verildi. Projeye Kültür Bakanlığı’nın desteği 1 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

Neden Film Yapım’ın ‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ adlı projesi ise 1 milyon 250 bin TL ile en yüksek destek alan proje oldu.

Bağımsız Sinema Merkezi’nin Twitter hesabından aktardığına göre, TRT’ye dini programlar hazırlayan Mans Medya’nın projesine 950 bin TL, ülkenin en büyük birkaç yapım şirketinden biri olan TAFF Yapım’a 1 milyon TL, Kanal D'de yayınlanan 'Yaralı Kuşlar' dizisinin yapım şirketi Stellar Yapım’a ise 700 bin TL destek verilecek.

Sinema Destekleme Kurulu tarafından destek verileceği açıklanan uzun metrajlı kurgu film projelerinin tamamı ise şöyle: