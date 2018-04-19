Korkut Boratav'a Aydınlanma Onur Ödülü

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ile Balçova Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Sempozyumu’nda "Aydınlanma Onur Ödülü” akademisyen, yazar Prof. Korkut Boratav'a verildi.

İzmir'de Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri’nin ortaklaşa düzenlediği Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek Sempozyumu’nda "Aydınlanma Onur Ödülü”, akademisyen ve yazar Prof. Korkut Boratav'a verildi. Boratav, ödülünü gerici zihniyet tarafından katledilen Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Mumammer Aksoy ve Uğur Mumcu’ya ithaf etti.

Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek başlıklı sempozyumda Türkiye’den 60 katılımcının yanı sıra Kanada, Finlandiya, Küba ve Almanya’dan gelen büyükelçi ve akademisyenler yer aldı.

Konuşmacılar eğitim sistemini irdeleyerek sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı ve üç gün süren sempozyumun ev sahibi olan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, görev süresince en büyük yatırımı eğitime kaydetti. Sempozyumda sunulan bildirilerin kitaba dönüştürüleceğini söyledi.

Dernek başkanı Prof. Kemal Kocabaş da köy enstitüleri ışığının hiç sönmemesi için mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

Prof. Boratav da ödülünü alırken “Bu ödülü gerici zihniyet tarafından katledilen Sabahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Mumammer Aksoy ve Uğur Mumcu adına alıyorum” diye konuştu.