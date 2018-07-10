Konseri iptal edilen Say: Memleketim adına üzülüyorum

Fazıl Say'ın 14 Ağustos'da Harbiye Açıkhava'daki konseri iptal edildi. Say, Instagram hesabından konserinin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 'memleketim adına üzülüyorum' dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 14 Ağustos akşamı Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki konseri iptal oldu. Say, Instagram hesabından "Zorunlu Açıklama" başlığıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, konseri programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcının ileride bununla gurur duymayacağını belirten Say, "Memleketim adına üzülüyorum" dedi. "Yıllardır tekrarladım, bu halk barışmalıdır, ötekileşmeler olmamalıdır" diyen Say, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar.

Üzgünüm, yazacaklarımı okuyun…

Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki 14 Ağustos konserimin iptalinin sebepleri ile ilgili. Konser kaldırılması bir sanatçıyı elbetteki üzer…

Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hâlâ da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasının tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayılan konserlerimle, bestelerim ve kayıtlarımla en çok ilgi gören sanatçılarından biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptıklarım değil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Fazıl Say’ın bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar sağlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atılmasında, insanlığın dost olmasında, bu ülkenin batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim.

Kitabımda da çok yazdım, yıllardır tekrarladım, bu halk barışmalıdır, ötekileşmeler olmamalıdır, kültürler kaynaşmalıdır, doğu ve batı kültürleri buluşmalıdır, buna emek verilmelidir, bu konuları özellikle son yıllarda çok yazdım, yüzlerce makale, açsınlar kitabımı, bazı yazılarımı okusunlar.

Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım. Yılda 120 konser veren bir insan emin olun '1' konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14 Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır.

Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları?

Bakın; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum."