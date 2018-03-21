Komünist şair, yazar, romancı Peter Hacks 90'ıncı yaşında anılıyor

2003 yılında aramızdan ayrılan ve komünist kimliğiyle tanınan oyun yazarı, şair, yazar, romancı Peter Hacks, hayatta olsaydı bugün 90 yaşına girecekti.

2003'te aramızdan ayrılan ve komünist kimliğiyle tanınan oyun yazarı, şair, yazar, romancı Peter Hacks, hayatta olsaydı bugün 90 yaşına girecekti.

21 Mart 1928'de Münih yakınlarında dünyaya gelen Peter Hacks, komünist bir ailenin çocuğu olarak Nazi ordusunda savaşmayı reddetmişti. Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi'nde Yeni Alman Edebiyatı, Tiyatro, Felsefe ve Sosyoloji eğitimi alan Hacks, yazar Anna Elisabeth Wiede ile 1954 yılında evlendi.

SS hapishanesinde yatmak zorunda kalan Hacks, 1955'te Münih'ten Doğu Berlin'e giderek Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) yurttaşlığına geçti.

Bertolt Brecht, Thomas Mann, Erich Kästner gibi çağının büyük isimleri ile yakın iletişim içinde oldu.

'SAHNE VE BOLŞEVİZM'

Sanat tarihi eleştirmeni Felix Bartels onun için, "Sahne ve Bolşevizm... Peter Hacks'ın iki ana kaynağıydı" diye yazdı. Hacks gerçekten de sıkı bir Leninistti. 1989 karşı devrimine şiddetle direnen nadir sanatçı, düşünürlerden biriydi. Sosyalizmden ve Leninci çizgiden asla taviz vermedi.

Drama, şiir, masal, çocuk kitabı, roman, siyasi analiz dallarında ciltler dolusu eseri olan Hacks, 20'den fazla yabancı dile çevirisi yapılmış eserleri ile de tanınır. Örneğin, "Taş Evinde Goethe Bey İle Söyleşi" eseri bunlardan biridir.

1962'de kaleme aldığı "Kaygı ve İktidar" ile ülke siyasetinde önemli etkileri olan bir tartışmaya imza attı.

1974'te "Sanatın Ölçütleri" adı altında toplu eserlerini topladı. Bu eserlere ölümüne dek katkı yaptı.

1964'te Alman Demokratik Cumhuriyeti PEN'ine seçilen Hacks, 1972'de ülkenin Sanatçılar Akademisi'ne üye oldu. 1991'de karşı devrime direnilmemesi üzerine bu akademiden istifa etti.

1990'lı yıllarda karşı devrime karşı yazı ve çabalara hız kattı. Stalin düşmanlığına asla taviz vermediği gibi, sosyalist kazanımlara sahip çıktı. Sosyalizmin iktidarsız olamayacağına vurgu yaptı.

Alman sosyalist hareketinin önde gelen Leninistleri Kurt Grossweiler ve Hans Heinz Holz ile mektuplaşmaları, sosyalizm tarihine dönük derin gözlem ve analizler içerir.

Peter Hacks, kapitalist Almanya'yı terk etmiş olmasına karşın batıda da ilgiyle takip edilip, okunan bir aydındı.

Yaşasaydı 90 yaşına girecek olan Peter Hacks için onun oyunlarında da oynayan tiyatro sanatçısı Eberhard Esche şöyle demişti: "Hacks, ölümsüzler partisine aittir. Bilindiği gibi bu parti, en küçük partidir."

https://www.jungewelt.de/artikel/329441.peter-hacks-90.html

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1083019.der-dramatiker-peter-hacks-waere-heute-jahre-alt-geworden-er-hat-zeit-wir-nicht.html