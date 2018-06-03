Komünist şair Nâzım Hikmet Özgrürlük Parkı’nda anıldı

Komünist şair Nâzım Hikmet'i ölümünün 55'inci yılında anmak üzere ‘Bu Memleket Bizim’ diyen Nâzım dostları Göztepe Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da bir araya geldi. Konserler, tiyatro gösterimi, dans gösterisi ve gençlerden oluşan şiir korosunun yer aldığı etkinliğin sunuculuğunu Enver Aysever yapıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin (NHKM) düzenlediği komünist şair Nâzım Hikmet'i ölümünün 55'inci yıldönümünde anma etkinliği başladı. İstanbul’da Göztepe Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen etkinlik saat 22.00’ye sürecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) tarafından Göztepe Özgürlük Parkı'nda düzenlenen "Nazım Hikmet memleket" başlıklı etkinlik başladı.

Komünist şair Nâzım Hikmet'i ölümünün 55'inci yılında anmak üzere ‘Bu Memleket Bizim’ diyen Nâzım dostları Göztepe Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da bir araya geldi.

Konserler, tiyatro gösterimi, dans gösterisi ve gençlerden oluşan şiir korosunun yer aldığı etkinliğin katılımcıları şöyle:

Enver Aysever'in sunumuyla, Nihat Behram, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan, Orhan Aydın, Metin Coşkun, Emin İgüs, Ezgi Zaman, Nâzım Sahne, Yapıcılar, Şiir Korosu.

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Direnişteki Flormar işçileri de sloganlarla etkinliğe giriş yaptılar.





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Etkinlik, Yapıcılar grubunun sahneye çıkmasıyla başladı. Girişler devam ediyor. Anfi dolduğu için gençler sahne önünde yerde oturuyor. Enver Aysever sunuş konuşmasını yaptı. Şu anda Levent Üzümcü sahnede.

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Levent Üzümcü, izleyicilere “Bu kör karanlığı sizin insanlığınız aydınlatacak” diye seslenerek performansını sonlandırdı. Üzümcü, sahneden inmeden önce izleyicilerle "selfie" çekti.

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Enver Aysever Nâzım'ın hayatının her döneminde bir komünist olduğunu haykırdığını ve bir komünist olarak yaşadığını söyledi. Aysever "Öylesine korkunç günler geçiriyoruz ki bugün sanatçılarımız gözaltına alınıyor, işkenceden geçiriliyor, aydınlık düşmanlarının eline düşüyorlar. Onlar umudun düşmanları, ben size umudu yeşerteceklerden genç bir arkadaşımızı çağırıyorum. Çok değerli bir müzaisyen: Dengin Ceyhan" dedi. Piyanist Dengin Ceyhan sahnede.

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Dengin Ceyhan, güzel kitleyi görünce repertuvarında değişiklik yaptığını, hep birlikte söylenebilecek iki şarkı çalacağını söyledi. Karlı Kayın Ormanı'nı çalan Ceyhan seyircilerin aşlik etmesini istedi.

Performansını noktalarken "Bir daha görüştüğümüzde umarım dünyada hiçbir diktatör kalmamış olur, kadın cinayetleri olmaz. İnsanın insanca yaşadığı günlerde buluşuruz" dedi.

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Ezgi Zaman'ın dans performansının ardından Nâzım Hikmet Şiir Korosu sahnede.

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Direnen Flormar işçilerini temsilen iki işçi alkışlarla sahnede: "Nâzım’ı ve Gezi'de kaybettiğimiz insanları andığımız bugünde bize söz verdiğiniz için teşekkür ederiz." Enver Aysever'in “Direnişe devam mı?” sorusu üzerine “Direnişten vazgeçmek yok” diyorlar. Flormar'da ilk işten çıkarılan işçilerden Sevgi: “Atılanların yüzde 90’ı kadındı. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, kadınları ezdirmemek için de direniyoruz. Direnişi duyurmaya çalışıyoruz. Daha fazla duyulması için sizlerden destek istiyoruz. Flormar'ı ürünler değil işçilerin direnişi güzelleştirir."

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Enver Aysever Nâzım Hikmet'in partisi Türkiye Komünist Partisi adına konuşmasını yapmak üzere Aydemir Güler'i sahneye çağırdı. Güler "TKP adına, buraya gelen herkesi, tüm Nâzım dostlarını kucaklıyoruz" dedi.

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Emin İgüs, Orhan aydın ve Metin Coşkun'un Nazım Hikmet Tiyatrosu'nun ardından Yapıcılar bir dinleti sundu. Ardından Nihat Behram sahneye çıktı. Behram "Selam olsun Marksizm ve Leninizm'i savunanlara. Selam olsun ideolojisini küçük hesaplara feda etmeyenlere" dedi.

Etkinliğe katılan tüm sanatçılar sahnede, "Güneşin Sofrasındayız" türküsünü söylüyor. Hep bir ağızdan "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak", "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganları atıyor.