Komünist şair Nâzım Çanakkale'de anıldı

Komünist şair Nâzım Hikmet, doğumunun 116'ncı yıl dönümünde Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi tarafından bir etkinlikle anıldı.

Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi ve dostları, Ziraat Mühendisleri Odası’nda buluşarak komünist şair Nâzım Hikmet’i andı.

Etkinlik, şair-yazar Hayrettin Geçkin’in Nâzım Hikmet hayatı, kavgası ve şiirleri üzerine edebi değerlendirmeleriyle başladı.

Ardından söz alan Esin Saraçoğlu Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık tarafından Nâzım Hikmet’in bir eserine uygulanan sansür, bu sansürün açıkça görülen nedenleri üzerine konuştu, şairin tüm yapıtlarının bu bağlamda gözden geçirilmeye başlandığı kapsamlı bir araştırmanın haberini verdi. Ayrıca şairin komünist kimliğini gölgeleme çabasıyla girişilen çeşitli faaliyetlere de dikkat çekti.

Nâzım Hikmet'in şiir ve kavgasına dair konuşan şair-yazar Hayrettin Geçkin'in konuşmasından satır başları şöyle: