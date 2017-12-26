Koç Holding'te utanma yok: YKY, Nâzım Hikmet'i sansürlediği kitabı satmaya devam ediyor

Nâzım Hikmet’in 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' romanını sansürlü yayınladığı ortaya çıktıktan sonra kitabın yeni baskısını yapan YKY, önceki baskıları satışta tutmayı sürdürüyor. Yayınevinin ait olduğu Koç Holding, komünist Nâzım'ın eserinden sonuna dek kâr elde etme derdinde!

Nâzım Hikmet’in "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" adlı romanının Yapı Kredi Yayınları (YKY) tarafından 2002 yılından 2017 yılına dek, tam 21 baskısının sansürlü olarak yayımlandığı, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından ortaya çıkarılmış, yayınevi ise Aralık ayı başında eserin sansürlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Ancak kitabın yeni baskısını (22. baskı) yayımlamak zorunda kalmış olmasına karşın YKY, İstanbul Galatasaray’da bulunan merkez satış noktasında, sansürlü iki baskıyı (Ağustos 2017 tarihli 21. baskı ile Nisan 2017 tarihli 20. baskı) okurlara satmayı sürdürüyor.

NHKM’nin açık mektubu, ardından bir grup yazar ve sanatçının deklarasyonu sonrasında, romanın Aralık ayı başında yeni baskısını yapmak zorunda kalan Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Galatasaray’daki satış noktasında, sansürlü 20. ve 21. baskıları; Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi diğer satış noktalarında ise en son yaptığı 22. baskıyı satıyor.

Bunlara ek olarak Mersin’deki satış noktasında da, Nâzım okurlarına hâlâ sansürlü 21. baskı sunuluyor.

BİR OKUR YETKİLİLERE SANSÜRÜ SORDU, BAKIN NE YANIT ALDI?

Nâzım’ın romanının Aralık 2017 tarihli 22. baskısını satın almak üzere YKY'nin İstanbul Galatasaray’daki satış noktasına giden bir Nâzım Hikmet okuru, rafta romanın bu yeni baskısını göremeyip bunun yerine sansürlü 20. ve 21. baskıların satılmakta olduğunu gözlemleyerek, mağazadaki YKY yetkilileriyle görüştü ve bu durumu açıklamalarını istedi.

YKY yetkililerine, “Bu satış noktasının YKY’nin Türkiye’deki başlıca ve en merkezi satış noktası olduğunu ve en son yapılan 22. baskının burada bulunmayıp, bunun yerine sansürlü önceki iki baskının okurlara satılması”nın nedenini soran ve bir açıklama getirmelerini isteyen Nâzım Hikmet okuruna, YKY yetkilileri, romanın sansürlerin kaldırıldığı 22. baskısının satış noktasına yılbaşından sonraki hafta geleceğini söylediler.

Romanın sansürsüz bir baskısını yapmışken, Aralık boyunca sansürlü önceki baskıları tüketmeye çalışan Yapı Kredi Yayınları’nın ait olduğu Koç Holding’in açgözlülüğü, para hırsı ve Nâzım Hikmet’in romanının buna alet edilmesi, söylenecek söz bırakmadı.