Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya sanatçı ve aydınlardan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde uğradığı saldırıya oyuncular, yazarlar, sanatçılar ve aydınlar tepki gösterdi. 117 isim ortak hazırlanan metne imza atarak linç girişimini kınadı.

Ortak açıklamada kutuplaştırma siyasetinin "tehlikeli sonuçlar" doğurabileceğinin altı çizilirken, "Saldırının failleri, azmettiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı" ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda ismin imzaladığı açıklama şöyle:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha ortaya sermiştir.

Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.

Saldırının failleri, azmettiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı; saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.