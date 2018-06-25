Sosyalist kimliğiyle tanınan, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu 13 yıl önce bugün, genç yaşta yaşama gözlerini yumdu.

Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 13 yıl oldu. Sosyalist kimliğiyle tanınan, milyonların yüreğine dokunan Koyuncu, genç yaşta Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi oldu.

7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy’de dünyaya gelen Koyuncu, müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrıldı. 1992 yılında profesyonel müzik hayatına atıldı. 1992'de henüz 20 yaşında iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurdu. Zamanla Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrılmışsa da rocktan kopmadı ve geleneksel Laz halk müziğini rock tabanlı yorumlamaya başladı.

Yakınları her sene olduğu gibi bu yıl da genç yaşta yaşama gözlerini yuman Kazım Koyuncu'nun mezarı başında buluştu.

Karadeniz müziğini Türkiye gençliğiyle buluşturan, genç yaşta ünlü bir müzisyen olmasına rağmen para için insani değerlerinden ve sosyalist ilkelerden vazgeçmeyen Kazım Koyuncu'yu saygıyla anıyoruz.