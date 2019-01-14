'Kar Zamanı'na Antalya'da özel gösterim

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyazperdeye taşıdığı 'Kar Zamanı' adlı kısa filmi, Antalya'da yapılan özel gösterimle sanatseverlerle buluştu.

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyazperdeye taşıdığı 'Kar Zamanı' adlı kısa filmin özel gösterimi dün Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) yapıldı.

Uluslararası alanda 8 ödüle değer görülen film hakkında bilgi veren yönetmen Çokbilir, annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarından esinlenerek önce 'Nar Zamanı' ardından devamı niteliğinde 'Kar Zamanı' adlı iki kısa film çektiğini söyledi.

Filmleri çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere gönderdiğini kaydeden Çokbilir, "Filmin kış ve yaz sahneleri Korkuteli ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde çekildi. Çekimler yaklaşık 6 ay sürdü. 'Kar Zamanı' Los Angeles'ta düzenlenen Independent Short Awards'ta başta 'En İyi Orijinal Hikaye' olmak üzere 'En İyi Kısa Film', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Erkek Yönetmen' ödüllerine layık görüldü. Polonya'dan 'En İyi Avrupa Filmi', Kanada'dan 'Farklılık Ödülü', Hindistan'dan da 'En İyi Kurgu' ödülü aldı" dedi.

Filmin, ulusal ve uluslararası festival yolculuğunun devam ettiğini belirten Cevahir Çokbilir, yaklaşık 400 festivale başvurduklarını söyledi.

