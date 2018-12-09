'Kapital işçi sınıfının temel eseri olmayı sürdürüyor'

Yazılama Yayınevi’nin düzenlediği 'Yazılama Sohbetleri'nin Aralık oturumu Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin aralık ayı konuğu yazar Serpil Güvenç ile yeni çıkan kitabı Kapital’i Topraktan Çıkaranlar üzerine konuşuldu.

Yazılama Yayınevi, her ay Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde bir yazarını ağırlıyor. “Yazılama Sohbetleri” adı altında gerçekleştirilen oturumlar kitaplar üzerine bir sohbete ve okurun merak ettiklerine kapı aralıyor.

Yazılama Sohbetleri’nin Aralık ayı konuğu geçtiğimiz aylarda çıkan; “Kapital’i Topraktan Çıkaranlar” kitabının yazarı Serpil Güvenç oldu. Moderatörlüğünü, kitabın editörlüğünü de üstlenmiş olan Nevzat Evrim Önal’ın yaptığı etkinlikte Kapital’in doğuşundan dağılımına, dağılımından çevirilerine kadar olan serüveni aktarıldı.

Etkinlik katılımcıların katkı ve sorularıyla sona erdi.