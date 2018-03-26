Kadıköy'de yürüyüş var: Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Kadıköy Tiyatroları Platformu tarafından yapılan açıklamada, 'Kutlu olsun 27 Mart Dünya Tiyatro günü! Kutlu olsun sahnelerimizin, cesaretin, inancın, inadın, kahkahanın bugünü!' denildi. Yarın saat 17.30da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanacak tiyatrocular ve sanatseverler, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Kadıköy'de bir yürüyüş düzenlenecek.

Saat 17.30da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanacak tiyatrocular ve sanatseverler, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek.

27 Mart dolayısıyla bir açıklama yapan Kadıköy Tiyatroları Platformu, şu ifadeleri kullandı:

Bir hayalden bir dünya kuranların günü kutlu olsun

Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak… Kulak verelim bu sese! Bu ses; bir kâbustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses, bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses, hayatı düşlerle yoğurup, sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi, bu ses tiyatronun sesidir.

Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün: vardık, varız, var olacağız!

Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare’in kadim cümleleri, Vasıf Öngeren’in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner’i dinleyelim, Bertolt Brecht’i, Lorca’yı: Cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkahayı…

Bugün 27 Mart. Emperyalist devletlerin barbarlığına karşı, tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini, sanatla savunması!

Bugün 27 Mart. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kâğıtlarına resmi mühürlerle yazıldığı; umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda, yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı!

Kutlu olsun 27 Mart Dünya Tiyatro günü! Kutlu olsun sahnelerimizin, cesaretin, inancın, inadın, kahkahanın bugünü!

Kadıköy Tiyatroları Platformu