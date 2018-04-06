Kadıköy Tiyatroları komşularını çağırıyor

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun birlikte düzenlediği 'Benim Komşum Tiyatro' buluşmalarının 2. Dönemi Nisan’da başlıyor.

Benim Komşum Tiyatro’nun ikinci dönemi Nisan’da başlıyor.

Tüm çalışmaların ücretsiz olacağı derslere katılmak için Kadıköy’de ikamet ediyor olmak yeterli.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun düzenlediği buluşmaların çağrı metninde, “Tiyatro nasıl doğdu? Dünü, bugünü ve yarını… Ya da 2 saatlik bir oyun için yapılan çalışmaları hiç düşündünüz mü? Bir oyunun nasıl yazıldığını… Oyuncunun nasıl ezber yapabildiğini… Dekorcunun, kostümcünün nasıl çalıştığını… Işığın ve müziğin sahnedeki yerini… Ve bizlerin neler düşlediğini… Seyirci ile buluşmanın verdiği heyecanı… Oyunun sonuna nasıl geldiğimizi anlamadan alkışlarla uyanmamızı…" ifadeleri yer alıyor.

Başvurular için: http://www.kadikoytiyatrolari.com/benim-komsum-tiyatronun-2-donemi-nisanda-basliyor/