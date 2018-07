Kadıköy NHKM’de yazlık sinema başlıyor

İstanbul Kadıköy'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde açıkhava film gösterimleri 18 Temmuz'da başlıyor. Program boyunca gösterilecek filmler her çarşamba saat 21.00'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olan açıkhava film gösterimleri 18 Temmuz itibariyle başlıyor.

Sonuncusu 5 Eylül’de yapılacak olan film gösterimleri her çarşamba saat 21.00’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

1968’in 50. yılında dönemi hazırlayan koşullara, çeşitli ülke sinemalarındaki yansımalarına ve sonrasındaki dönüşümlere bakacak olan seçki toplam 8 filmden oluşuyor.

NHKM’nin hazırladığı seçkinin metni ve gösterimi yapılacak filmlerin listesi şöyle:

ELLİNCİ YILINDA 1968 VE SİNEMA

"İkinci Savaş'ın sona ermesinden yaklaşık yirmi yıl sonra, dünyanın pek çok bölgesinde toplumlar biriken iktisadi-politik-kültürel sıkışmaların sonucu kaynamaya başlıyor. Kalıcı bir barış ve refah getirmeyen savaş sonrası dönem, emperyalist metropollerde ve dönemin burjuva jargonuyla 'gelişmekte olan' yani aslında geri bıraktırılmış ülkelerde, politik toplumsal hareketlere sahne oluyor. 1968 Mayıs ayında Paris'teki gösterilerle simgeleşen bu hareketlilik, öncesi ve sonrasıyla 20. Yüzyıl tarihinde özgün bir uğrak.

Bununla birlikte, bu hareketlilik aslında tüm dünyada ortak bir karakter taşımıyor. '68, emperyalist metropollerde, yoksulluğu da gündemine almakla birlikte, daha özgürlükçü, insan hakları eksenli bir ton kendini hissettirirken, geri bıraktırılmış, yarı-sömürge ülkelerde, Türkiye'de de olduğu gibi, anti-emperyalist, bağımsızlıkçı, kalkınmacı, eşitlikçi ve halkçı bir karakter öne çıkıyor.

Sınırlı sayıda da olsa, seçtiğimiz filmlerle, hem zaman hem de mekânda bir gezintiye çıkmaya ve elli yıl önceki bir süreci hatırlatarak, aslında bugün üzerine düşünmeye davet ediyoruz sizleri.

Hazırladığımız programda, bu dönemi, dönemi hazırlayan savaş sonrası toplumsal koşullar, '68'in çeşitli ülke sinemalarındaki yansımaları ve sonrasındaki dönüşümler üzerinden işlemeye çalıştık."

FİLM PROGRAMI

I) '68'e Gelirken:

18 Temmuz 2018 - Les Quatre Cents Coups - Dört Yüz Darbe (François Truffaut, FR., 1959, 99’)

25 Temmuz 2018 - Saturday Night and Sunday Morning - Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı (Karel Reisz, İNG., 1960, 89’)

1 Ağustos 2018 - The Chase - Takip (Arthur Penn, ABD, 1966, 134’)

II) Kaynama Noktası:

8 Ağustos 2018 - Umut (Yılmaz Güney, TR, 1970, 100’)

15 Ağustos 2018 - Queimada - İsyan (Gillo Pontecorvo - ITA., 1969, 132’)

22 Ağustos 2018 - They Shoot The Horses, Don't They? - Atları Da Vururlar, Değil mi? (Sydney Pollack, ABD, 1969, 120’)

29 Ağustos 2018 - La Hora De Los Hornos - Fırınların Saati 1. Bölüm: Yeni Sömürgecilik ve Şiddet (Fernando Solanas ve Octavio Getino, ARJ., 1968, 85’)

III) Geriye Dönüp Bakınca:

5 Eylül 2018 - La Faute à Fidel! - Fidel'in Yüzünden (Julie Gavras, FR., 2006, 99’)

Etkinlik detayları için: https://www.nhkm.org.tr/