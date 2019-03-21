Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü'ne engelleme!

Kadıköy Tiyatroları Plarformu’nun Kadıköy Belediyesi ile birlikte üç yıldır gerçekleştirdiği Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü engellendi.

İstanbul'da Kadıköy Kaymakamlığı, üç yıldır düzenlenen Dünya Tiyatrolar Günü Yürüyüşü'nü çeşitli bahaneler öne sürerek engelledi.

Kadıköy Tiyatroları Platforumu ile Kadıköy Belediyesinin üç yıldaır birlikte düzenlediği ve üç yıldır 27 Mart'ta gerçekleşen yürüyüş, kaymakamlık tarafından engellenmeye çalışılıyor.

Kadıköy Kaymakamlığı, engelleme gerekçesini “etkinlik alanının İstanbul Valiliği tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanı içerisinde olmadığı, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceği ve ticaret hayatının olağan akışını engelleyebileceği" olarak açıkladı. Platformun talebi üzerine yapılan görüşmede ise sözlü olarak "seçim arifesinde güvenlik sorunu yaratabileceği" söylendi.

'SÖZÜMÜZÜ SÖYLEYECEĞİZ'

Kadıköy Tiyatroları Platformu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir yasağın söz konusu olmadığını ileten Kadıköy Kaymakamlığı bize Salı Pazarı’nı uygun görmüş. Trafiğe engel teşkil etmemek kaydıyla! E-5 kenarındaki insansız ve trafiğe kapalı bir alanda, trafiğe nasıl engel teşkil edileceğini anlamak mümkün değil. Futbol maçlarının olduğu gün tüm yolları kapatıp Kadıköy halkını, biz Kadıköy tiyatrolarını ve esnafını canından bezdirirken gıklarının çıkmadığı malumumuz.

Ayrıca hoparlör, megafon, mikrofon kullanmadan kutlamalıymışız Tiyatro Günü’nü.

Toplumdan uzak ve sessizce, seçim gürültüsünü engellemeden kutlayın diye anlıyoruz.

Son yıllarda Kadıköy’ü, bir tiyatro vahası haline getiren, onlarca salon, yüzlerce oyun ile tiyatronun şenliğini seyircilerimizle buluşturan bizler, her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz.

Seyircilerimizi, diğer sanat alanlarından sanatçı dostlarımızı, Kadıköy halkını ve de esnafını bizim için özel olan bu günü birlikte kutlamaya, sözümüzü paylaşmaya davet ediyoruz.

27 Mart Çarşamba Saat 12.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanıp, 12.30’da basın açıklamasını yapmak üzere Süreyya Operası’na geçiyoruz. Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ve Oyuncular Sendikası’nın açıklamalarının ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun 27 Mart Tiyatro bildirisi okunduktan sonra saat 14.30’da yine Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu’nun vereceği konserle kutlamamız son bulacaktır."