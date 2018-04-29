İzmir'de bir aydınlanma mevzisi: Konak Sineması ve Halk Sahnesi açıldı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) İzmir'deki yeni adresi tarihi Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi, dün akşam düzenlenen bir etkinlikle kapılarını açtı.

İzmir'in kentsel ve kolektif belleğinde önemli bir yeri olan tarihi Konak Sineması, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) tarafından kente yeniden kazandırıldı. Hazırlıkları ve restorasyonu aylardır imeceyle sürdürülen Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi, NHKM'nin İzmir'deki yeni adresi olarak dün akşamdan itibaren kapılarını açtı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan Konak Sineması ve Konak Halk Sahnesi'nin açılış etkinliği, bir kokteylle başladı.

Açılış konuşmasını yapan tiyatro sanatçısı Ercüment Serpil, "Biliyoruz ki, hepiniz biliyorsunuz ki, burada sadece bir kültür sanat binasının açılışında değiliz. Biliyoruz ki, biliyorsunuz ki, girişte dağıtılan aylık programımız, sadece bir etkinlikler listesi değil. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin, yıllardır çürümeye terk edilmiş, kentin kültürel belleğinden silinmeye yüz tutmuş bir değerini yeniden ayağa kaldırmak kararı, varlık sebebi olan bir mücadelenin parçasıdır. Konak Sineması’nın, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi eliyle yeniden İzmir’e armağan edilişi, ülkemizi günden güne zifirileşen bir karanlığa mahkum edenlere meydan okumadır" dedi.

Serpil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salonlar bir bir kapanır; piyasa, kültür sanat alanını eğlence sektörüne indirger; perdeler indirilir; seyirci koltukları alışveriş merkezlerine tıkılır; sanatçıların soluk boruları tıkanırken yapıyoruz bu açılışı. 'Yağma yok' diyerek yapıyoruz. 'Dur bakalım' diyerek yapıyoruz. Onlar orada AKM’yi mi yıkıyor, işte biz de burada, Konak Sineması’nı yapıyoruz! Onlar sahneleri mi karartıyor, işte biz de burada Konak Halk Sahnesi’ni açıyoruz! Biz bugün burada, sizlerin huzurunda, karanlığa meydan okuyan bir mevziyi vücuda getiriyoruz. Yok edilemeyen, pazara düşürülemeyen değerlerin bayrağını yükseltiyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Konak Sineması'nın açılışına güç veren akademisyen, yazar, kültür-sanat insanlarının görüntülü mesajları beyaz perdeden izlendi.

SAVAŞ SARI: KARANLIĞIN KARANLIKLA ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Savaş Sarı da konuşmasında, ülkede karanlığın karanlıkla örtülmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Buna izin vermeyecek olan biziz. Bir karanlıktan kurtulmak isterken, bize reçete olarak başka bir karanlığı dayatanlara izin vermeyeceğiz. Bu da ancak işçi sınıfının sahneye çıkmasıyla, siyasette yer almasıyla mümkün. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Konak Sineması ve Halk Sahnesi, bu yolda atılmış önemli bir adım, bu mücadelede değerli bir uğraktır" dedi.

Konak Sineması ve Halk Sahnesi'nin hazırlık ve restorasyonunda emeği geçen emekçilere teşekkür eden Asaf Güven Aksel de, NHKM'nin İzmir'deki hamlesinin önemini ve değerini vurguladı.

PİYANO, DANS, KONSER, ŞİİR...

Dengin Ceyhan'ın piyano resitali, Ezgi Zaman'ın dans gösterisi, Yapıcılar grubunun dinletisi, Nejat Yavaşoğulları'nun mini konserinden sonra, Nâzım Oyuncuları sahnedeki yerini aldı. Emin İgüs'ün seslendirdiği parçalar eşliğinde Nâzım Hikmet'ten şiirler okuyan Orhan Aydın ve Metin Coşkun'un performansıyla etkinlik sona erdi.

ÜÇ SALONLU BİR MERKEZ

NHKM'nin İzmir'deki yeni adresi Konak Sineması üç salondan oluşuyor. 350 kişilik Konak Halk Sahnesi, 82 kişilik "İnsan Manzaraları" salonu ve 75 kişilik "Yaşamaya Dair" salonunun yanı sıra kitabevi, kafe, fuaye ve atölyelerden oluşan NHKM'nin, İzmir'in kültür-sanat yaşamına farklı bir boyut getirmesi bekleniyor.