İÜ Pantomim Bölümü kapatılıyor mu?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bulunan Pantomim Sanat Dalı Bölümü’ne bu dönem öğrenci alınmayacağı ortaya çıktı. Bölümün önümüzdeki dönemlerde öğrenci alıp almayacağı belirsizliğini korurken, bölüm yönetimi konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakıyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Bale Ana Sanat Dalı bünyesinde bulunan ve 2006 yılında açıldığından beri düzenli kayıt alan Pantomim Bölümü’nün bu sene kayıt almayacağı ortaya çıktı. Rektörlüğün onay vermiş olmasına rağmen konservatuar yönetiminin kontenjan açmayacağını belirtmesi öğrenciler, öğretim görevlileri ve mezunlar tarafından tepkiyle karşılandı.

12 senedir aktif olan İÜDK Pantomim Bölümü dünyada üniversite bünyesinde eğitim veren ilk kurum olma özelliğine sahip. Vecihi Ofluoğlu’nun girişimleriyle kurulan bölüm ulusal ve uluslararası birçok

başarıya imza atmış durumda. Bölüme öğrenci alımının durdurulması kararında Vecihi Ofluoğlu’na danışılmamış olması da ayrıca tepki çekti.

Yönetimin bölümü gizlice kapatma girişimine karşı Pantomim Bölümü mezunları bir açıklama yayımladı. Mezunların konuya dair yaptıkları açıklamada “Bölüm bunca zamandır sanatsal anlamda değer

biriktirmektedir. Söz konusu olan sürecin devamında bizi nelerin beklediğini öngörebiliyoruz. Bu sene kontenjan açılmıyorsa ilerleyen senelerde pantomim bölümü unutulmaya mahkûm olacaktır” sözlerine yer verildi.

“Her şeye rağmen sanat okullarının kapatılması ya da öğrenci alımının durdurulması gelecekte ülkemizin kültür sanat düzeyinin de aşağı çekilmesi anlamına gelecektir. Biz bugün ülkemizin gelecekteki

sanatsal birikimine vurulacak darbenin acısını yaşamaktayız” denilen açıklamada aynı zamanda Pantomim Bölümü mezun ve öğrencileri olarak bölümden neden kontenjan açılmadığına dair bir açıklama talep ettiklerini vurguladılar.

Konuya dair iletişime geçtiğimiz bir mezunsa neden kontenjan açılmadığını ve bölümün akıbetinin ne olacağını bölüm yönetimine defalarca sorduğunu ancak sorularının cevapsız kaldığını belirtti. Yönetimden randevu almaya çalıştığında da randevuların geçiştirildiğini aktardı.