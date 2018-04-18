İstanbul Film Festivali'nde ödüller açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin ödülleri açıklandı. En iyi filme verilen Altın Lale ödülünü 'Borç' filmi ile yönetmen Vuslat Saraçoğlu aldı. Jüri Özel Ödülü'ne ise Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi layık görüldü.

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale'yi Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" adlı filmi kazandı. En İyi Yönetmen ödülü, "Yol Kenarı" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Tolga Karaçelik'in Kelebekler adlı filmi layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar'ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı. En İyi Senaryo Ödülü'nü Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal kazandı. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Kaçış filmiyle Florent Herry kazandı. En İyi Kurgu Ödülü'nü Sofra Sırları filmiyle Osman Bayraktaroğlu kazandı. En İyi Özgün Müzik Ödülü Güvercin filmiyle Canset Özge Can'a verildi.