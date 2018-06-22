İstanbul Devlet Konservatuarı mezun ve öğrencilerinden açıklama

Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki binasından tahliye edilmek istenen İstanbul Devlet Konservatuarı mezun ve öğrencileri bir açıklama yaparak, 'kararı kabul etmeyeceğiz' dedi.

Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi'nde 32 yıldır faaliyetlerini sürdüren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı'nın tahliye edilmek istenmesine tepkiler sürüyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve İstanbul Üniversitesi Pantomim bölümlerinin kapatılmasının ardından, kendisine başka bir yer tahsis edilmeksizin tahliye edilmek istenen MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencileri ve mezunları bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada mezun ve öğrenciler imzasıyla yayınlanan ve çok paylaşılan açıklamada, "kapı dışı edilmeyi kabul etmiyoruz" dendi.

KAPI DIŞARI EDİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ

"Sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının önemsenmediği bir süreçten geçiyoruz" denilen açıklamada, "Bütün sanat dallarının bir arada eğitim aldığı, dayanışmanın ve kardeşliğin iç içe olduğu üniversitemizden çıkmak istemiyoruz. Böylesine köklü ve güçlü bir eğitim kurumunun müze yapılmak veya 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi olacak Başbakanlık binasının genişletilmesi iddiası vb her ne sebeple olursa olsun yer gösterilmeden kapı dışarı edilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Her türlü tahliye girişimine karşı hocalarımızın yanında olduğumuzu ve bu kararı kesinlikle kabul etmeyeceğimizi saygıyla belirtiriz" dendi.