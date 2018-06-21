İstanbul Devlet Konservatuarı kapatılıyor

Müzik ve sahne sanatları bölümlerinin yer aldığı, Beşiktaş’taki MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı Salı günü kapanıyor. Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin yanında bulunmasının 'sakıncalı' bulunduğu belirtiliyor.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı binası kapanıyor. Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin yanında bulunduğu gerekçesiyle binanın Salı günü kapanacağı bildirildi.

Sanat eğitimi kurumlarına yönelik her gün yeni bir haber geliyor. Son aylarda Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nün kapatılması, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pantomim Bölümü’ne öğrenci alımının durdurulması, konservatuarlarda sözleşme ile dışarıdan ders verme uygulamasına Sayıştay tavsiyesiyle son verilecek olması gibi gelişmelerin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı binasının Salı günü itibariyle kapatılacağı bildirildi. Binada müzik bölümleri ve tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatları bölümleri yer alıyor.

1971’de İstanbul Devlet Konservatuarı adıyla kurulan okul, 1982’de Mimar Sinan Üniversitesi bünyesine alındı. İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren, müzik ve sahne sanatları alanlarında çok sayıda sanatçının yetiştiği bir kurum. Mezunlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterirken, okulun kapanması planlanan Salı günü okulun önünde buluşmak için çağrılar yapılıyor.

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