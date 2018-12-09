İngiliz rock grubunun İsrail turnesine Roger Waters engeli

Pink Floyd parçalarını seslendiren İngiliz rock grubu 'UK Pink Floyd Experience', Pink Floyd'un solisti ve bas gitaristi Roger Waters'ın itirazı sonucunda İsrail turnesini iptal etti.

Pink Floyd parçalarını seslendiren İngiliz rock grubu 'UK Pink Floyd Experience', Pink Floyd'un solisti ve bas gitaristi Roger Waters'ın itirazı sonucunda İsrail turnesini iptal etti.

Waters, dün Facebook'tan turnenin iptal edilmesi çağrısı yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şarkılarımın İsrail'deki ayrışmış dinleyici kitlesinin önünde söylenmesi ve ülkenin ırkçı, apartheid hükümetinin aklanmasına katkıda bulunulması ölçüsüz bir kötülük ve saygısızlık olur. Eğlendirmek istediğiniz insanlar her gün komşularının çocuklarını infaz ediyor, onları soğuk kanlılıkla öldürüyorlar. İnsanca olan her şey adına, LÜTFEN yakarışımı duyun ve bugün iptal edin"

Waters'ın açıklamasından birkaç saat sonra Facebook'tan turneyi iptal ettiğini duyuran cover grubu, İsrail yanlısı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna maruz kalınca Facebook hesabını kapadı.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, turneyi ayarlayan prodüksiyon şirketinin turneyi planlandığı şekilde gerçekleştirmek için çabaları sürüyor.