İlhan Koman heykeli yeniden Seğmenler Parkı'nda

Ankara Seğmenler Parkı'ndan 2016 yılında bakım bahanesiyle götürülüp bir daha haber alınamayan İlhan Koman heykeli, bugün törenle kaidesine konuldu.

1992 yılında Ankara Seğmenler Parkı’na dikilen İlhan Koman heykeli, 2016’da kayboluşunun ardından yeniden parkına kavuştu.

2016 Mayıs’ında “bakım için götürülüyor” denilip bir daha görülmeyen, Melih Gökçek döneminde çalındığı iddia edilen heykel üç yıllık mücadelenin ardından yeniden Ankaralılarla buluştu.

Heykel, Mimarlar Odası Ankara şubesinin başlattığı kampanya ve Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi’nin girişimiyle korunan kalıpları sayesinde yeniden döküldü. İki yıldır Mimarlar Odası Ankara şubesi ev sahipliğinde bulunan İlhan Koman heykeli, bugün törenle kaidesine konuldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, "İlhan Koman heykeli, 3 yıl önce bir Anneler Günü’nde bakım için götürüldü ve bir daha gelmedi. Bu süreç içerisinde suç duyurularında bulunduk. Sürecin her zaman takipçisi olduk. Fakat bir türlü heykel bulunamadı. 25 yıldır tahribat yaşayan bir kentte, iyileştirici önlemler almak gerekiyordu. Bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var" diye konuştu.