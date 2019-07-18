HomurCUK'un yeni sayısı yayında: Hepimiz aynı gemide değiliz...

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu'nun ortak projesi olan, fabrikalar ile işçilerin evlerinde, grev boylarında, direniş çadırlarında dağıtılan, HomurCUK dergisinin 27. sayısı ile metal işçilerinin çocukları için hazırlanan Kırmızı Metal Karınca dergisinin 17. sayısı yayımlandı.
HomurCUK 28. sayısı Aslı Alpar’ın “Hepimiz aynı gemide DEĞİLİZ" kapağı ile çıktı.
HomurCUK ve Kırmızı Metal Karınca’nın yeni sayılarında eserleri yer alan sanatçılar şöyle:
Ahmet ÖNEL, Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR, Ferit AVCI, Coşkun GÖLE, Hülya ERŞAHİN, Savaş ÜNLÜ, Sevgi YILMAZ, Ahmet BİLGE, Ahmet Zeki YEŞİL, Aslı ALPAR, Atay SÖZER, Atilla ATALA, Ayten KÖSE, Barış İNAN, Birol ÇÜN, Canol KOCAGÖZ, Dinçer PİLGİR, Emre BAKAN, GÖRÜLMÜŞTÜR Ekibi, Gülsüm CENGİZ, Hüseyin ASLAN, Hüseyin ÇAKMAK, Hüseyin SOYLU, İbrahim ORMANCI, Lütfü DAĞTAŞ, Mehmet ULUSAN, Menekşe ÇAM, Murat ÖZMENEK, Musa KART, Mustafa YILDIZ, Necmi OĞUZER, Rahime HENDEN, Seyit SAATÇİ, Sunder ERDOĞAN, Tayfun AKGÜL.
Ayrıca HomurCUK'un bu sayısında Görülmüştür Ekibi'nin çabalarıyla tutuklu çizerlerin eserlerinden oluşan ve çeşitli illerde açılan 'Duvarları Aşan Çizgiler' sergisinin haberi ile çizerlerin eserlerinden bir seçki de yer alıyor.