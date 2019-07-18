HomurCUK'un yeni sayısı yayında: Hepimiz aynı gemide değiliz...

Birleşik Metal-İş ile Homur mizah ve karikatür grubu tarafından hazırlanan HomurCUK dergisinin yeni sayısı 'Hepimiz aynı gemide değiliz' kapağı ile yayımlandı. Metal işçilerinin çocukları için hazırlanan Kırmızı Metal Karınca dergisinin yeni sayısı da yayında.

soL - Haber Merkezi