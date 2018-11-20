Hollywood'da en son ne zaman kötü bir Çinli gördünüz?

Çin’in son beş yılda Hollywood filmlerine daha fazla yatırım yaptığı, Çin pazarını kaybetmek istemeyen Hollywood’un birçok filmin senaryosunu Çin’i kızdırmamak için değiştirdiği belirtiliyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’da (NYT) yayımlanan “Çin nasıl süper güç oldu” başlıklı infografik dizisinde Çin’in Hollywood üzerinde son dönemde artan etkisine ilişkin bir yazıya yer verildi. Buna göre Çin bir yandan Hollywood filmlerine yatırım yaparak bir yandan da gişedeki gücünü kullanarak ABD film endüstrisinde söz sahibi haline geldi.

“En son ne zaman Çinli kötü adamın olduğu film izlediniz?” diye soran NYT, 2012’de Kızıl Şafak (Red Dawn) filminin yeniden yapımını örnek gösteriyor. Filmin orijinalinde bir sabah ABD’de bir yeri işgal eden “Çinli düşmanlar”, Çin’in senaryoya tepkisi üzerine yapımcı şirket MGM tarafından 1 milyon dolar harcanarak yapılan dijital düzeltmelerle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusuna bağlı "düşmanlar” olarak değiştiriliyor.

Bir diğer örnek de Sony tarafından 2015’te gösterime sokulan Pixels filminde yaşanıyor. Filmin yapımcıları uzaylıların Çin Seddi’ni patlattığı bir sahneyi Çin’de tepki alacağı kaygısıyla daha sonra Tac Mahal’le değiştiriyor.

Marvel Comics’in 1960’larda yarattığı Tibetli bir karakter olan “Ancient One”ın 2016 yapımı Doctor Strange filminde Tilda Swinton tarafından Kelt bir kadın olarak canlandırılmasının da Çin’in tepkisinden kaçınmak için yapıldığı öne sürülüyor.

Haberde Çin’in 1997-2013 arasında en çok hasılat yapan 100 Hollywood filminden sadece 12'sine para yatırdığı ancak bu sayının 2014-2018 arasında 41 filme çıktığına işaret ediliyor.

Hollywood’un Çin’in artan gişe pazarından daha çok pay kapma hevesi de gözönünde bulundurulduğunda, Çin Hollywood’a parayı verip düdüğü çalmış gibi gözüküyor.