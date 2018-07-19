Hayri Dev yaşamını yitirdi

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan ve 2008 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilen Hayri Dev dün 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan ve 2008 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilen Hayri Dev dün bir süredir tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Çameli'nin dağ köyünde çobanlık yapan Hayri Dev, cura (üç telli saz) çalıp "Masıt Kırığı" denilen mahalle ezgileri çalarak adını duyurmuştu. Dev’in ezgileri Sorbonne Üniversitesinden Jerome Cler’in doçentlik tezine konu oldu,

Hayri Dev Fransız müzikologlara köyünde dersler verdi. Ayrıca Dev’in hayatı 15 kişilik bir Fransız ekip tarafından "Ormanlar Arkası" adlı belgeselde anlatıldı.