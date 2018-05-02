Haydar Özay'ın Marx resimleri Almanya'da

Karl Marx’ın 200'üncü doğum yılı anısına Bremen’de düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma Türkiye’den ressam Haydar Özay da Karl Marx anısına yaptığı iki resmiyle katılıyor.

Karl Marx’ın doğumunun 200'üncü yılı anısına, Bremen Uygulamalı Bilimler Şehir Üniversitesi, Ulaşım ve Gelişim Enstitüsü ile Post-kolonyal ve Kültürlerarası Bilimler Enstitüsü (INPUTS) tarafından 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Uygulamalı Bilimler Şehir Üniversitesi'nde, “Karl Marx, Marksizm ve Gelişmekte Olan Ülkeler” başlıklı bir sempozyum düzenleniyor.

Sempozyumda marksist idealler, ütopyalar ve post-kolonyal yorumlamalar arasındaki bağlantılar ele alınacak ve marksist perspektiften postkoloniyal dönem okumaları yapılacak.

Türkiye’den ressam Haydar Özay da, Marx’ın 200'üncü doğum yıl dönümü anısına yaptığı iki resimle sempozyuma katkı sunuyor. Özay, 2015 yılında yaptığı Gezi resmi ve son dönem peş peşe açtığı Nazım Hikmet sergileriyle tanınıyor.

Bremen’de düzenlenen etkinliğin destekçilerine teşekkür bölümünde, “Değerli ressam Haydar Özay'a ise muhteşem kapak resmi ile katkısından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Sempozyumun resmi internet sitesine ve etkinlik sayfasına şu adreslerden ulaşılabilir:

https://marxandtheglobalsouth.wordpress.com

https://www.facebook.com/events/426572457785468/