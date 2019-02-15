Halkevleri 87'nci yaşını etkinliklerle kutluyor

Halkevleri kuruluşunun 87'nci yıldönümünü Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenleyeceği dört günlük etkinliklerle ve MEB Şura Salonu’nda ‘Adalet, Sizsiniz’ tiyatro oyunu gösterimiyle kutlayacak.

Halkevleri, 87'nci yıldönümünü “Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla 16-20 Şubat tarihleri arasında Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Kuruluş etkinlikleri kapsamında, küratörlüğünü Füsun Kavalcı’nın yapmış olduğu “Bir Sofra Kuruluyor… Bir Dokuz Üç İki” adlı sergi 16-19 Şubat arasında ÇSM’nin Osman Hamdi Bey Sergi Salonu’nda görülebilecek.

Kuruluş etkinliklerinin ikinci günü olan 17 Şubat’ta çocuk etkinlikleri olacak. Modern dans gösterisiyle 13.00’te başlayacak etkinlikler çeşitli çocuk atölyeleriyle devam edecek.

Çocuklar için atölyeler sürerken diğer yandan da Türk Psikologlar Derneği Genel Sekreteri Ebru Ergin, Çocuk İçin Başka Bir Dünya Mümkün Girişimi’nden Ezgi Koman, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Avukat Hasan Erdoğan’ın katılımıyla “Çocuk Hakları Forumu” gerçekleşecek.

18 Şubat 19.00’da Halkevleri’nin mücadelesine omuz vermiş kuşakların bir araya geleceği etkinliklerin son gününde 19 Şubat’ta saat 15.00’te kadınlar, Ayizi Kadınları ve Erendiz Atasü’nün katıldığı “Kadınlar Neden Yazar?” başlıklı panelde bir araya gelecek. 17.00’de yazarlar kitaplarını Halkevleri’nin 87'nci yılı anısına imzalayacak. Kitaplarını imzalamak için ÇSM’de bulunacak olan yazarların isimleri şöyle: Ahmet Telli, Aksu Bora, Banu Bülbül, Elif Çongur, Erhan Karadağ, Erendiz Atasü, Gökçer Tahincioğlu, İlknur Üstün, İsmail Saymaz, Mehmet Özer, Nagehan Tokdoğan.

19.00’da Ahmet Telli ve Elif Çongur “Kültür Üretici Olmak” başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikler 20 Şubat 19.30’da da Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda sahneleyeceği “Adalet, Sizsiniz” oyunuyla son bulacak. Halkevleri’nin başlatmış olduğu “Okumak Özgürleştirir” kampanyası kapsamında getirilen her kitap bir bilet yerine geçecek.