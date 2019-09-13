Görüş Günü filmine ödül

Yaşar Kemal Özgür Film Festivalinde bu yıl ki birincilik ödülü, Görüş Günü filminin oldu. Hikâyesi, senaryosu ve yapımı Ayça Öztorun’a ait olan, yürütücü yapımcılığını Raşit Çelikezer üstlenirken, filmin yönetmenliğini Fatih Koca yaptı.

Anadolu Halk Bilimleri Akademisinin düzenlediği, Yaşar Kemal Özgür Film Festivalinde bu yıl ki birincilik ödülü, Görüş Günü filminin oldu. Yüz elli film arasından birinciliğe layık görülen Görüş Günü filmi, İzmir Film Festivalinde de en iyi seçki filmler arasında yerini almıştı.

Hikâyesi, senaryosu ve yapımı Ayça Öztorun’a ait olan, yürütücü yapımcılığını Raşit Çelikezer üstlenirken, filmin yönetmenliğini Fatih Koca yaptı. Adana ve Kozan’da çekimleri yapılan filmde, sevilen sinema sanatçıları Macit Sonkan, Emre Kentmenoğlu, Nilgün Karababa, Murat Baykan, Çetin Büyükakın, Yazar Ayça Öztorun’un kızı Ece Yalnız, oyunculuk yaparken, Yazar rolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin üstlendi. Filmdeki çocuk oyuncuların başarısı izleyicinin dikkatini çekti. Çocuk oyuncular, Devrim ve Deniz Çetin, gerçek hayatta ikiz kardeşken, filmde de iki kardeşi canlandırdılar.

Görüş Günü dönem filmi olarak çekildi. Yönetmen Fatih Koca; “Ellili yıllardan, seksenli yıllara kadar uzanan bir öykünün filme aktarılması ve o dönemleri yansıtması açısından, mekân seçimlerinde oldukça titizlik gösterdik. Tamamen bir caddenin asfalt yollarını kapatabilmek için, otuz ton çakıl kullandık. Kostümleri ve mekânları özellikle o döneme ait olması için özen gösterdik. Hikâye ve senaryo oldukça güçlü bir kalemden çıkmıştı, olağanüstü duygusu ve topluma düşündüren mesajlar bırakan bir senaryoydu. Bu nedenle filmde rol alan tüm sanatçılarımız filmde gönüllü rol aldılar. Çekimler esnasında çok duygulu anlar yaşadık. Adana ve Kozan ilçesi adeta dokusu bozulmamış film platosu gibiydi. Bu filmin çekimlerinde bir yönetmen olarak, görsel ahengi yakalamanın mutluluğunu yaşadım.” dedi.

Yazar, Senarist Ayça Öztorun’a Yaşar Kemal Özgür Film Festivalinde ödülü verilirken, “Bu ödül tüm emekçilerin, işçinin, köylünün, ellerim nasır, ömür geçse de bir asır, ne yaşadım ki diyenlerin ödülüdür. Yaşar Kemal Özgür Film Festivalinden birincilik ödülü almak beni ve filmde emeği geçen herkesi oldukça onurlandırdı. Görüş Günü filmini birinciliğe layık gören üst kurul jüriye, ana jüriye, yapımcılara, yönetmenlere, Anadolu Halk Bilimler Akademisine teşekkür ederim” dedi.